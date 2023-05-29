Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da açıklanacak

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Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı yarışında ipi Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00’da sona erecek.

İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek.

YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

SANDIKLARIN YÜZDE 100’Ü AÇILDI

Anadolu Ajansı'na göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu için Türkiye, dün sandık başına gitti. Anadolu Ajansı'na göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

Türkiye genelinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.18 oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise 47.82'ye ulaştı.

YSK Başkanı Ahmet Yener dün yaptığı açıklamada geçici sonuçları ilan ederek Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini duyurmuştu.