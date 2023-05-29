Politika

Zelenskiy'den Kiev'e yapılan füze saldırısına tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'e yönelik bugün gerçekleşen füze saldırısına tepki gösterdi.
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dünya Ukrayna Volodimir Zelenskiy Rusya füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Zelenskiy, gündüz Kiev'e düzenlenen Rus füze saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Saldırı nedeni ile korktukları için Kiev sokaklarında koşan çocukların görüntüsünü de paylaşan Zelenskiy, "Ukraynalı çocuklar. Her hava saldırısı uyarısı çaldığında, sıradan bir hafta içi günü böyle görünüyor. İnsanları ve çocuklarımızı Rus teröründen, terörist devletten korumaya yardımcı olan dünyadaki herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gündüz Kiev bölgesine fırlattığı 11 İskender füzesinin tamamının imha edildiğini bildirmişti.

 

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