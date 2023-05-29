Politika

Biden’dan Erdoğan’a tebrik telefonu

ABD Başkanı Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
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türkiye Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

PUTİN’DEN TEBRİK TELEFONU

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

 

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