İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: İstanbul’u asla teslim alamayacaksınız

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde "İstanbul'un Fethi'nin 570. Yılı" töreninde konuştu.

“Bundan sonra da yaşayacağımız sorunların kaynağı olduğu için bu siyaset anlayışına karşı demokratik mücadelemize de her koşulda devam edeceğiz, devam edeceğim” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet, yöneticilerin haddini bildiği, her seferinde size hesap verdiği rejimin adıdır. Bu prensipleri her zaman hatırlatacağız. Milletimiz cumhurbaşkanlığı yetkisini Cumhur İttifakı'nın adayına vermiştir. Elbette mazeret yok, hayırlı olsun ama adaletsiz koşullar, ne yazık ki kutuplaştırma, hakaret ve iftira dili vardır. Bunları telafi edeceğiz. Bazı sözcüler, muhalif seçmeni terörist, hain, sapık gibi kelimelerle itham etmiştir. Bunlar hepimizi çok üzmüştür. Farklı siyasi partilere gönül veren yurttaşlarımızın arasına nifak tohumu ekilmeye çalışılmıştır. Bu çabaların sonunda dün kutlama yapan insanların bu duygular kapılmasıyla Ordu Güzelyalı'da gencecik bir evladımız hayatını kaybetti. Hiç değmezdi. Bu duyguların yaratılması asla kabul edilemez.”

“DEĞİŞİM İRADESİNİ SİL BAŞTAN İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ”

İmamoğlu, “28 Mayıs seçim sonuçlarının bizim adımıza beklenmedik bir sonuç olduğu ortadadır” diyerek, şunları ifade etti:

“Bu süreçte toplumun en büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak bir gönül seferberliğini tam kuramadık. Türkiye toplumunun değişim arzusunun dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu biliyorum. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Bu ülkede daha iyi bir hayat, daha adaletli bir düzen isteyen, pürüzsüz işleyen bir demokrasi talep eden kesimlerin mücadelesini özellikle siz sevgili gençler hep birlikte inşa etmeliyiz."

“SEBEPLERİ BULUP ÇÖZÜM GELİŞTİRECEĞİZ”

“Bu süreci oluşturan parti ve kişiler olarak bu gerçekle yüzleşeceğiz” diyen İBB Başkanı, şöyle konuştu:

“Sebeplerini bulup çözümlerini geliştireceğiz. Bu olgunluk ve cesaretle mücadele kararlılığına sahip olduğumuz konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 28 Mayıs'ta bu milletin birlik ve beraberliğine, özgürlük ve demokrasiye oy vermiş sevgili vatandaşlarım, yurt dışında rekor katılımla sandıklara giden kardeşlerim hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu ülkede değişimin gerçekleşmesi adına bütün gayretleriniz, çabalarınız sandıklarda görev alan bütün siyasi partilerin görevlilerine, Türkiye Gönüllüleri'ne, Oy ve Ötesi gönüllülerine şükran ve minnetlerimi sunuyorum.”

“BİR ADIM BİLE GERİ ADIM ATMADAN YÜRÜYECEĞİM”

Ekrem İmamoğlu, “Türkiye maalesef iktidara muhalefet edenlerin bedel ödemek zorunda kaldığı bir süreç yaşıyor” dedi ve şunları vurguladı:

“Sizler bu bedelleri alarak unutulmaz bir demokrasi mücadelesi verdiğinizi görüyorum. Unutmayın devlet herkese eşit ve adil davranmalıdır. Ancak öyle bir süreçle özgür ve zengin bir Türkiye kurma hedefiyle yürüyebiliriz. İşte bu yolda hep umutla, hep neşeyle ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Sizlere söz veriyorum her zaman doğru olduğuna inandığımız için çıktığımız bu yolda bir tane bile geri adım atmadan hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte çok daha büyük bir güç ve inançla çalışmaya devam edeceğiz.”

“O MENZİLE YETİŞMEK İÇİN DAHA HIZLI KOŞACAĞIM”

“Keşke bugün her şey farklı olsaydı. Keşke milyonlarca insanın tamamı sürece farklı bakabilseydi. Keşke olsaydı maalesef olmadı” diye konuşan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilgiliyse o menzile yetişmek için daha hızlı koşacağım. Evet koşacağım. Bu işe elbise biçmeye, çerçeve çizmeye, birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Ben geçmişi temsil etmiyorum, öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Klişe benzetmeler benim defterimde yok. Ben geçmişin anlamsız alışkanlıklarını rehber edinmedim, edinmiyorum. Ben siz gençlerin gözlerine bakıyorum. Sizin beraber yol yürüyeceğim. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Biz geleceği hep birlikte temsil ediyoruz.”

ERDOĞAN’A SESLENDİ: “NE SEN NE DE UYDURUK YARGI KARARLI İSTANBUL'U TESLİM ALAMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından İstanbul Kısıklı'da yaptığı konuşmaya değinen İBB Başkanı İmamoğlu, “Birisi hala bir seçim kazansa da İstanbul'un iradesine saygı duymayabilir. Birisi hala Türkiye'yi değil de İstanbul'u sayıklıyorsa, İstanbul'u yanında arıyor olabilir” diyerek, şöyle devam etti:

“Hala hayal kurmasının bence bir mahsuru yok. Ama dün dünde kaldı cancağızım, yeni şeyleri biz söylüyoruz. Ne sen ne de uydurma yargı kararların İstanbul'u asla teslim alamayacak. Bir şeyi unutuyorlar. Biz İstanbul'u fethetmedik, onu Fatih Sultan Mehmet fethetti. Ama bu kardeşiniz gönülleri fethetti. İstanbul'da sevgi, birlik ve beraberlik kazanacak dedik, kazandı, kazanmaya devam edecek. Ben hiç karamsar olmadım ve değilim. Asla vazgeçmeyeceğim. Bugün itibariyle kalbimden inanıyorum ki, yürümekte olduğumuz bu doğru ve haklı yolda herkes bu sürecin en çalışkan neferi olmayı kendine görev edinecek. Kimse kendini umutsuz hissetmesin. Sakın umutsuz olmayın.”

Erdoğan, “Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız?” demişti