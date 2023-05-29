Politika

Libya'da 23 DAİŞ mensubu hakkında idam kararı

Libya yargısı, terör örgütü DAİŞ mensubu 23 kişi hakkında idam kararı verdi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Libya DAİŞ Yargılama idam kararı

HABER MERKEZİ

Libya’nın batısındaki Misrata Temyiz Mahkemesinde terör örgütü mensuplarının yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Ağustos 2022’de başlayan dava kapsamında çoğu Sirte kentindeki çatışmalarda yakalanan Libya, Suriye, Sudan ve Mısır uyruklu 320 kişi terör örgütü DAİŞ mensubu olmak suçuyla yargılandı.

Davada, 23 sanık hakkında idam kararı, 14 sanık hakkında müebbet hapis ve vatandaşlık haklarından yoksun bırakma cezası verildi.

Ayrıca, sanıklardan biri 12, 6’sı 10 yıl, biri 5, biri de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı; yabancı uyrukluların, cezalarını tamamladıktan sonra sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

Beş kişinin beraat ettiği davada, hayatını kaybeden 2 kişinin dosyası düşürüldü.

Diğer sanıkların başka davalardan yargılanmaları devam ettiği için haklarındaki karar açıklanmadı.

Sanıklar dava kapsamında tamamını DAİŞ'ın üstlendiği, 2015’te Sirte’de 21 Mısırlı Hristiyan'ın öldürülmesi, aynı yıl Musallata şehrinde düzenlenen bombalı saldırı ve 2016’da Zliten şehrindeki polis eğitim merkezinin bombalanması gibi çok sayıda suçtan yargılanıyordu.

dais
Foto: AFP
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