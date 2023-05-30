Politika

Sisi'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
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sisi-erdogan
türkiye Abdulfettah es-Sisi Recep Tayyip Erdoğan Mısır

HABER MERKEZİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

İki lider karşılıklı büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.”

 

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