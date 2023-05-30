‘Erdoğan seçimin ardından Mehmet Şimşek ile görüştü’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldiği belirtildi.