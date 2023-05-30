‘Erdoğan seçimin ardından Mehmet Şimşek ile görüştü’
HABER MERKEZİ
Mart sonunda AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede "aktif siyasete girmeyi düşünmediğini" söyleyen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Erdoğan'la tekrar bir araya geldiği öne sürüldü.
Reuters Haber Ajansı, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek pazartesi günü görüştüğünü aktardı.
Konuya yakın olduğu ifade edilen iki kaynak, ajansa görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.
Mart ayındaki görüşmede teklifi reddeden Şimşek, Erdoğan'ın 10 Mayıs'taki Batman mitingine katılarak destek vermişti.