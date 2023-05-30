Spor

Yanlış şampiyonluk anonsu: Kutlama öfkeye dönüştü

Hamburg taraftarının erken kutlaması, dramatik bir sona dönüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Hamburg
Hamburg
avrupa Hamburg şampiyon

HABER MERKEZİ

Bundesliga Almanya 2'nin son haftasında şampiyon olduğunu sanan taraftarlar sahaya akın etti. Ancak zirve yarışındaki rakipleri 90+9'da galibiyet golünü atınca, taraftarın sevinci yerini öfkeye bıraktı.

Şampiyonluk kutlaması için sahaya akın eden taraftarın sevinci, dakikalar sonra yerini isyana bıraktı.

Almanya 2. Ligi'nin son haftasında Sandhausen'i 1-0 yenen Hamburg, 90 dakika bitince kutlamalara başladı. Ancak unuttukları önemli bir hesap vardı.

Bundesliga'ya çıkma yarışındaki rakiplerinin maçı henüz bitmemişti. 90 dakikayı 2-1 geride tamamlayan Heidenheim, 90+3'te skoru eşitledi. 90+9'da galibiyet golünü de atan Heidenheim, şampiyonluk kutlayan Hamburg'u üçüncü sıraya iterek Bundesliga'ya yükseldi.

Hamburgluların dramı bununla bitmedi. Ev sahibi Sandhausen, sahadaki kutlamalara ara veren taraftarı "Hamburg, Bundesliga'ya çıktı" anonsuyla yanıltınca, kısa süreli bir coşku yaşandı. İkinci kutlaması da boşa çıkan Hamburglular, stadyumu öfkeyle terk etti.

Son hafta kabusu yaşayan Hamburg'un Bundesliga'ya çıkma şansıysa hala sürüyor. Alman futbolunun köklü ekibi, Stuttgart ile oynayacağı play-off'u kazanırsa Bundesliga'ya resmen çıkacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv