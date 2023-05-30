Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: 1’i Kürt 3 kişi öldü, 15 kişi kayıp

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz cuma günü Türkiye kıyılarını geçerek Yunanistan'ın Mikonos Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu.

Edinilen bilgiye göre, 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen teknedeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Ölenlerin arasında Rojava’nın Afrin kentinden olan 15 yaşındaki Şerin Kalo'nun da olduğu belirtildi.

Zeyneb Sabri Faris ve Jolyana Nedim Necar adlı diğer iki Afrinli kızın akıbetinin ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Şu ana kadar Suriye, Filistin ve Afganistan uyruklu 3 kişinin kurtarıldığı ifade edilirken, 15'ten fazla kişinin de kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan Yunan medyası, 26 Mayıs Cuma günü göçmenleri taşıyan bir teknenin Mikonos Adası’nın kuzeydoğusunda battığını ve acil durum ekiplerinin göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürdürdüğünü bildirmişti.

Mikonos Adası Türkiye kıyılarına en yakın noktasında yaklaşık 150 kilometreden uzak bir mesafede bulunuyor.

Türkiye'deki insan kaçakçıları son yıllarda Ege Denizi'nin doğusundaki yoğun devriyeleri atlatabilmek için sıklıkla açık deniz yolunu kullanarak göçmenleri Yunan adalarına ulaştırmaya çalışıyor.