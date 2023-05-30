Spor

UEFA Avrupa Ligi sahibini buluyor: Sevilla 7’nci, Roma ilk şampiyonluğunu istiyor

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın iki numaralı kupası yarın sahibini buluyor.
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avrupa UEFA Avrupa Ligi Sevilla Roma

HABER MERKEZİ

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşacak İspanya kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları turnuvanın 52. şampiyonu olmak için mücadele edecek. Karşılaşama Saat 22.00'de başlayacak.

Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek.

Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek.

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 18 takımla finallerde temsil edildi ve 13 kez şampiyonluk yaşadı.

İngilizler 17 takımla, İtalyanlar ise 16 ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

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