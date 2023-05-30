Kandilli Rasathanesi Müdürü: Son 1 haftada 855 deprem oldu
HABER MERKEZİ
6 Şubat Maraş depremlerinin ardından artçı depremler devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Twitter hesabından deprem grafiğini paylaşarak artçıların yoğunluğunun inişte olduğunu söyledi.
Özener, "29 Mayıs 2023 saat 03.00 itibarıyla bölgede toplam 28 bin 990 adet deprem çözümü yapılmıştır. Son 1 haftadaki deprem sayısı 855 oldu. Bölgede deprem sayısındaki azalma devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 29 Mayıs 2023 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 28990 adet deprem çözümü yapılmıştır. Son 1 haftadaki deprem sayısı 855 oldu. Bölgede deprem sayısındaki azalma devam etmektedir. @Kandilli_info pic.twitter.com/fqDMD2EEcQ— Haluk Özener (@HalukOzener) May 29, 2023