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Antep'te iki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Antep'in merkez Şehitkamil ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı, silahlı kavgada 3 kardeşten 1'i öldü, 2'si yaralandı.
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kürdistan Antep ölü yaralı kavga

HABER MERKEZİ

Göllüce Mahallesi'ndeki iki komşu aile arasında otopark sorunu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir, Mehmet ve İsmail T. adlı kardeşler yaralandı.

Yaralılardan Bekir T, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer 2 kardeşin tedavisi ise sürüyor.

Bekir T'nin cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. (Kaynak: AA)

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