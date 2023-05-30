Demirtaş: Büyük Kürt komutan Selahaddin Eyyubi’nin torunuyum

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HDP'nin Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerin ardından balkon konuşması yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef göstermesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama Demirtaş, “Siz benim ceketimi bile asamazsınız, ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum” diyerek tepki gösterdi.

Demirtaş açılmasının devamında tepkisini şöyle dile getirdi:

"Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla, lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu, hep beraber “idam” diye bağırıyor.

Olay, bir zamanların Fransa’sında geçmiyor. Sene 2023, yer Ankara.

“Siz benim ceketimi bile asamazsınız” diyeceğim ama buna bile değmezsiniz. Sadece şunu söyleyeyim:

Ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum.”