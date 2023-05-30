Politika

Güney Kıbrıs ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak tatbikat

Güney Kıbrıs ve Fransa, savaş gemilerinin katılımıyla Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi.
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avrupa Güney Kıbrıs Fransa ortak tatbikat Akdeniz

HABER MERKEZİ

Güney Kıbrıs ve Fransa deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemilerinin, Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdikleri bildirildi.

Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ALASIA devriye gemisiyle, Fransız Donanması’na ait Languedoc firkateyninin, Akdeniz’de Limasol kenti açıklarında denizde keşif, ileri manevralar çerçevesinde çeşitli taktik hareketleri içeren bir tatbikat icra ettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu’na ait 1 AW-139 helikopterinin de manevralara hava desteği sağladığı kaydedilen açıklamada, tatbikatın, Milli Muhafız Ordusu’nun “dost ülkelerin” silahlı kuvvetleri ile geliştirdiği uluslararası ortaklıklar ağının bir parçası olduğu vurgulandı.

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