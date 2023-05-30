Kesin sonuçlar Resmi Gazete'ye gönderildi: Partilerin vekil sayısı netleşti

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YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kesin sonuçlar ilan edilmek üzere Resmi Gazete gönderilmiştir. %87.85 oranında seçimlere Türk halkı katılım göstermiştir. AK Parti 268, YRF 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeni döneme ilişkin takvim de böylece başlayacak. Mevzuata göre, 3 gün içinde Meclis çağrısız toplanacak milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacaklar.

600 milletvekili cuma günü ilk kez yemin töreni için bir araya gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'e başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarınınsa 1 Haziran Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te yemin edecek ve kabine açıklanacak.