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Başbakan Mergesor’da süt ürünleri fabrikasının açılışını yaptı

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’in Mergesor ilçesinde Zom Süt Ürünleri Fabrikasının açılışını yaptı.
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kürdistan Mesrur Barzani Mergesor Zom Süt Ürünleri Fabrikası

MERGESOR (K24)

Mergesor’un Jajoki köyünde yerel süt ürünleri üretimi ve bölge halkına iş imkanı sağlayacak olan Zom Süt Ürünleri Fabrikasının açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

Fabrika süt ürünlerini üretme ve hayvan sahipleri ve çiftçilerin getirdiği ürünleri toplama bölümleri olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor.

12 birimin açıldığı fabrikanın üretime geçtiği ve 8 yeni istasyonun uygulama aşamasında olduğu ifade edildi.

Fabrika, 13 bin 46 metrekarelik alanı kaplıyor.

Üretim hacmi günlük 20 ton olan ve 50 tona varan kapasiteye sahip fabrikanın ürün kalitesini test etmek için laboratuvarı da bulunuyor.

Fabrikanın temeli 2020 yılında Başkan Barzani tarafından atılmıştı.

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