Bir ilk: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan’da

HABER MERKEZİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak resmi ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Bu, Tel Aviv'in Bakü'ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

İsrail Cumhurbaşkanı ve eşi, inişlerinin ardından havaalanında bir onur kıtası ve Bakü'deki Chabad Yahudi okulundan 30 çocuk tarafından karşılandı.

İkiliyi Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev, ülkenin İsrail Büyükelçisi Muhtar Mammadov ve İsrail'in Azerbaycan Büyükelçisi George Deek karşıladı.

İran'a komşu Şii Müslüman bir ülke olan Azerbaycan'a yapılan ziyaretin amacının, iki ülke arasındaki stratejik bağları güçlendirmek olduğu belirtiliyor.

'AZERBAYCAN DOST, YAKIN, ÖNEMLİ VE KİLİT BİR ÜLKE'

Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yapan Herzog, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda ülkenin lideri olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Azerbaycan'a önemli bir resmi devlet ziyareti için ayrılıyorum. Azerbaycan dost, yakın, önemli ve kilit bir ülke."

Herzog, açıklamasına şöyle devam etti:

"Azerbaycan'ın ticari ilişkiler ve tarihi Yahudi cemaati de dahil olmak üzere tarihi bağların ötesinde İran'ın komşusu olduğunu hatırlamamız gerekiyor. İran, bölgede İsrail karşıtı faaliyetler yürüten ve ilişkilerimize engel olmaya çalışan istikrarsız bir faktör. Bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için bu konuyu mutlaka görüşeceğim."

Twitter hesabından da paylaşım yapan Herzog, "Arkadaşım Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tsarayındaki sıcak karşılama için teşekkür ederim. İsrail, Azerbaycan'ı değerli bir stratejik ortak ve bölgesel istikrarın çapası olarak görüyor" dedi.

Bakü'de Herzog'un Aliyev ile bir araya gelmesi ve İsrail'in bağımsızlığının 75. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen özel bir etkinliğe katılması planlanıyor.

Yakın zamanda İsrail'de büyükelçilik açan Azerbaycan, komşu İran'la ilişkileri zora soktu. Buna ek olarak son aylarda Bakü, İran gizli servisleriyle bağlantılı kişileri tutukladı.

Öte yandan İsrail, 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. 1992'den beri Bakü'de büyükelçiliği bulunuyor.