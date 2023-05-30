CHP’li Özel: Hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağız

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle bir grup başkanı seçeceklerini söyleyen Özel, bu göreve aday olduğunu ifade etti.

Özel, CHP’nin yarın bir kapalı toplantı gerçekleştireceğini ve grup başkanı, üç grup başkanvekili ile katip üyelerini seçeceklerini duyurdu.

“Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay bu göreve tekrar talip değil, ben tekrar grup başkanvekilliği görevine talip değilim” diyen Özel, “Şu ana kadar 8 arkadaşımız bu konuda taleplerini bildirdiler” bilgisini paylaştı.

“CUMARTESİ SEÇİMİMİZİ YAPACAĞIZ

Öte yandan seçim sonuçlarının değerlendirileceğini ifade eden Özel, “Bu parlamentodan Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı inancıyla ayrılmıştık ama seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Bu seçimde Meclis'e taşınan bazı isimler ve partiler üzerinden kadınların çok endişeli olduğunu biliyoruz. Kimse korkmasın. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyoruz. Üzerimize düşenin fazlasını yapacağız” şeklinde konuştu.

“KURULAN İLİŞKİ HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR”

“Sayın Genel Başkan bu süreci olması gerektiği gibi yönetti” diyen Özel, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu'na oy veren kimsenin kendisine kızgın olmadığını biliyoruz. Yaşananların hiçbirini mazeret olarak yöneltmiyoruz. Sayın genel başkanın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor. Sayın genel başkanın, MYK'nın seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız.”