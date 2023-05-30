AK Parti’den Mehmet Şimşek açıklaması

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Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı.

“YSK kesin sonuçları açıkladı” diyen Çelik, “O sebeple üç gün sonra yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçları şu an açıklamadı. O açıklandıktan üç gün sonra yeni kabine açıklanacak ve tören olacak” ifadelerini kullandı.

Muhalefeti eleştiren Çelik, “Bolca değişim, özgürlük söylemi kullanarak değiştiklerine dair bir izlenim vermeye çalıştılar” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Ama hep beraber gördük ki, değişim diye bir şey yok. Demokrasi söylemlerinin arkasında statüko duruyor. Cumhurbaşkanımız 16 kez girdiği referandum ve seçimleri kazanan lider olarak millet iradesine her zaman saygılı olduğunu, kazandığımız, kaybettiğimiz yerlerde de göstermiştir.”

Ayrıca “Kaybeden çok büyük iddialarla konuşan siyasi partiler, genel başkanlar olmuştur. Ama hiçbir vatandaşımız kaybetmemiştir” ifadelerini kullanan Çelik, “Burası hepimizin vatanıdır. Hiçbir vatandaşımızın incinmesini, üzülmesini istemeyiz. Hiç kimse bir diğerinin hayat tarzının üzerine baskı kuramaz. Bazı vatandaşlarımızın kendisini incinmiş, ötekileştirilmiş hissetmesi doğru bir yaklaşım olmaz. Bu ülke hepimizin ülkesi. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her vatandaşımızın desteğine, nefesine, gayretine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le ilgili de konuşan Çelik, şunları kaydetti:

“Mehmet Bey yakın bir arkadaşımız, çok da değerli arkadaşımız. O açıklamayı yaptığımız gün herkes 'reddetti' derken benim odamla kahve içiyorduk, size bir kulis bilgisi. O da şaşırdı. Mehmet Bey basına yansıyan ve yansımayan görüşmeler yapıyor. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine tamamen Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. O konuda bizim bir şey söylememiz doğru olmaz.”