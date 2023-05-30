Politika

Seçimlerden sonra ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Recep Tayyip Erdoğan kabine

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın kabine toplantısı gerçekleştirilecek.

Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.

Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv