Seçimlerden sonra ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
HABER MERKEZİ
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın kabine toplantısı gerçekleştirilecek.
Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.
Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.
Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.