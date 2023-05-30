Kürdistan Bölgesi heyeti İran’a gidiyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nden bir heyetin yarın İran’a gideceği bildirildi.

Erbil Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ndeki valiler ve ticaret odaları başkanlarından oluşan heyetin yarın İran’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Ziyaretin ikili ilişkileri geliştirme kapsamında olacağı kaydedildi.

Heyetin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısının yanı sıra Urmiye, Kirmaşan ve Sine valileriyle ticari ilişkiler başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüşeceği ifade edildi.