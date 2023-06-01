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Van’da taşlı, bıçaklı, sopalı kavga: 14 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 14 kişi yaralandı.
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kürdistan Van kavga

HABER MERKEZİ

Geçen hafta bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki ailenin tarafları, İskele Mahallesi'nde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan 3 kişi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Olayı duyarak hastaneye giden iki ailenin yakınları, hastane bahçesinde yeniden kavga etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgada iki taraftan 11 kişi daha yaralandı, bazı araçlar hasar gördü.

Yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı, polis ekipleri hastane çevresinde önlem aldı. (Kaynak: AA)

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