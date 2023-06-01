Ekonomi

Dolar hazirana rekorla başladı

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tarihi zirvesini gören dolar/TL kuru, haziranın ilk gününe de rekorla başladı.
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türkiye dolar

HABER MERKEZİ

TL'nin değer kaybı artarken, dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 20,82 TL seviyesine kadar çıktı.

Seçimlerin ardından henüz bir hafta geçmemesine rağmen TL, dolar karşısında yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

Saat 09.30 itibarıyla dolar kuru, önceki kapanışına yatay bir seyir izleyerek 20,77 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar, Kapalıçarşı'da 21 liranın üzerinde satılmaya devam ediyor. Bankaların dolar satış kuru ise 22-23 lira aralığında.

Euro kuru ise yeni aya yüzde 0,90'lık hızlı bir yükselişle başladı. Euro kuru 22,53 TL seviyesinden işlem görüyor.

Piyasaların en önemli gündemi, bu hafta açıklanması beklenen yeni kabine olacak. Özellikle de Mehmet Şimşek ve Ortodoks ekonomi politikalarıyla bilenen isimlerin görev alıp almayacağı takip edilecek.

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