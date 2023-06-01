NATO'dan Türkiye ziyaret planı: Gündemde İsveç var

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili soru üzerine Stoltenberg, hafta başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “Yakın zaman içerisinde Ankara'ya gideceğim. Tam olarak ne zaman olduğuna henüz karar verilmedi” dedi.

Stoltenberg, İsveç'in katılım protokolünün onaylanmasıyla ilgili Türkiye'ye vermek istediği mesajın sorulması üzerine şunları dile getirdi:

“Mesajım; İsveç'in NATO'ya üyeliğinin İsveç için iyi olduğu kadar İskandinav ülkeleri, Baltık bölgesi ve aynı zamanda tüm NATO ve tabii ki Türkiye ve diğer müttefikler için de iyi olduğudur. Ayrıca bugünden itibaren İsveç'te 1 Haziran'da yeni terörle mücadele yasasının yürürlüğe girdiği gerçeğinin altını çizeceğim. Bu yasalar aslında bir fark yaratıyor. İsveç'in şimdi, örneğin sadece Türkiye'nin değil Avrupa Birliği ve diğer birçoğunun da değerlendirmesine göre terör örgütü olan PKK da dahil olmak üzere, terörle mücadeleyi hızlandırmak için yeni adımlar attığını gösteriyor. Bu nedenle, hem İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren daha güçlü yasaları hem de İsveç ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, aynı zamanda İsveç'in Madrid'de imzalanan bu Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülüklerini de yerine getirdiğinin kanıtı olacak.”

Stoltenberg, “Türkiye'nin bazı meşru güvenlik kaygılarının olduğunu unutmamamız gerekiyor çünkü hiçbir müttefik, Türkiye kadar terör saldırısına uğramadı. Bu nedenle terörün her türlüsüne karşı Türkiye ile birlikte çalışmamız önemlidir. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptıklarını ve aynı zamanda İsveç'in geçen ay teröre karşı mücadeleyi ve Türkiye ile işbirliğini hızlandırmak için yaptıklarını memnuniyetle karşılıyorum. İsveç'in katılım protokolünün yakında onaylanacağından eminim” şeklinde konuştu.

İSVEÇ BAŞBAKANI: ŞİMDİ TÜRKİYE’NİN KARARINI BEKLİYORUZ

Bu arada İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Lulea kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği desteğe teşekkürlerini ileten Kristersson, "Bu, bizim için çok şey ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, bir soru üzerine, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda temasların sürdüğünü aktararak “Geçen pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinden sonra da temasımız oldu” ifadesini kullandı.

Ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra'nın gerekliliklerini yerine getirdiğini savunan Kristersson, “Bunun son kısmı fiilen 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor, yani yarından sonraki gün. Terörle mücadelede yeni yasa. Bu, önemli bir adım. Böylece Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türk dostlarımıza ne dediysek onu yapmış olduk. Çok, çok önemli. Endişelenmek için haklı nedenleri olduğu gerçeğini kabul ettik” diye konuştu.

Kristersson, Türkiye'nin kararına saygı duyduklarını belirterek “Şimdi karar vermelerini bekliyoruz” dedi.

TERÖR YASALARI SERTLEŞTİ

Bir yıldan bu yana NATO'ya üye olmayı bekleyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden İsveç'te yeni terörle mücadele yasaları yürürlüğe girdi. İlgili yasalar uyarınca bundan böyle ülkede “terör örgütlerine üye olmak”, “üye olanlara maddi destek sağlamak” ya da bu örgütleri “herhangi bir biçimde desteklemek”, uzun hapis cezaları ile yargılanmanın yolunu açacak şekilde ağır suç sayılacak.

Konu ile ilgili olarak Financial Times gazetesinde bir makalesi yayınlanan İsveç Kristersson, “Yürürlüğe giren yasalar, teröre destek verenleri kovuşturmak için İsveç'e yeni ve etkili araçlar sağlayacak” ifadelerini kullandı. Kristersson yazısında, söz konusu yasaların devreye girmesiyle, ülkesinin terörle mücadele yasalarında bir boşluğun da kapatıldığını dile getirdi.

Stockholm terörle mücadele yasalarını sertleştirerek, bugüne dek NATO üyeliğine destek vermeyen Ankara'nın onayını almayı umuyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, daha önce geleneksel olarak tarafsız bir dış politika izleyen İsveç ve Finlandiya, geçen yıl Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Finlandiya geçen Nisan ayında 31'inci üye olarak NATO'ya dahil olurken İsveç hala Türkiye ve Macaristan'ın onayını alamadığı için İttifak'a katılabilmiş değil.

Ayrıca İsveç Başbakanı, yürürlüğe giren yasayla, Stockholm’ün Ankara ile yaptığı anlaşma şartlarını yerine getirdiğini belirtti.

"İsveç, ulusal güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vermekte ve PKK dahil olmak üzere, bu ülkeye yönelik saldırılar gerçekleştiren tüm terör örgütlerini kınamaktadır" ifadelerini kullanan İsveç Başbakanı, temmuzda Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak olan NATO zirvesine haftalar kala, artık ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunun ciddi bir biçimde değerlendirilmesinin zamanının geldiğini vurguladı.

Kristersson, İsveç'in NATO dışında kalmasının, nihayetinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dışında kimseye yaramayacağını dile getirdi.