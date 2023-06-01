Politika

Irak YSK: Kürdistan Parlamentosu seçim çalışmaları zor bir iş olacak

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, Kürdistan Parlamentosu seçimleriyle ilgili çalışmaların “zor bir iş olacağı” açıklamasında bulundu.
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kürdistan Kürdistan Parlamentosu seçim

ERBİL (K24)

Yüksek Seçim Komisyonu Siyasi Partiler Ofisi Genel Müdürü Himan Tahsin Beg yaptığı açıklamada, “Her seçim süreci için en az 10 ay süreye ihtiyaç var. Irak İl Meclisi seçimleri için de hakeza” dedi.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin Irak Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılmasının, bazı konulara bağlı olduğunu söyleyen Himan Tahsin Beg, bunun da şu an için zor bir iş olduğunu belirtti.

Himan Tahsin Beg, komisyonun şu an 18 Ocak’ta yapılması planlanan Irak İl Meclisi seçimleri için hazırlık çalışmaları yaptığını söyledi.

Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre Irak’ta 27 milyon seçmen İl Meclisi seçimlerinde oy kullanabilecek.

17 milyondan fazla seçmen şimdiye kadar biyometrik sisteme kaydedilirken, 9 milyon seçmenin ise biyometrik kaydı henüz yapılmadı.

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