Ekonomi

Elon Musk yeniden dünyanın en zengini

Twitter, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, nisanda LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'a kaptırdığı 'dünyanın en zengini' unvanının yeniden sahibi oldu.
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dünya Bernard Arnault Elon Musk Zengin

HABER MERKEZİ

Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk, LVMH CEO’su Bernard Arnault’un önüne geçerek yeniden dünyanın en zengin insanı konumuna yükseldi.

Bloomberg Milyarderler endeksine göre, Tesla CEO’su Musk’ın net serveti şu an 192 milyar dolara yakınken LVMH CEO’su Bernard Arnault’un serveti 187 milyar dolarda kaldı. 

Musk ve Arnault, dünyanın en zenginleri listesinde son aylarda başa baş gidiyordu. 

Arnault’un serveti bu yıl LVMH hisselerindeki bir düşüş sonrası azaldı. 

Musk, Tesla’nın yanı sıra uzay araştırma şirketi Space X ve sosyal medya platformu Twitter’ın da sahibi. 

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