Kerkük’te Kürt ve Türkmen çiftçilerden ortak grev

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Topzawe köyündeki Kürt ve Türkmenler, ithal Araplar ve Irak güçlerinin müdahalelerine karşı grevlerini sürdürüyor.

Topzawe köyündeki Kürt ve Türkmen çiftçiler, sorunlarının kökten çözülmesi gerektiğini söyleyerek grevlerini sürdürüyor.

K24’e konuşan köyün sakinlerinden Hacı Mahmud, “İthal Arapların ve Irak ordusunun topraklarımıza dönmeyeceğinin garantisi yok, dönerlerse kimliğimizi bu bölgeden silerler” dedi.

Irak Savunma Bakanı, dün Kerkük’e yaptığı ziyarette kentin milletvekilleriyle bir araya gelmişti.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Üyesi Necwe Kakeyi, Savunma Bakanı'ndan ordunun çiftçilerin işlerine karışmayacağına dair söz aldıklarını söyledi.

Topzawe köyü sakinlerinden Adnan Yusuf da, ellerinde Osmanlı tapularının olduğunu ancak Kerkük Tarım Dairesi'nin bunları tanımadığını söyledi.