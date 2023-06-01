Kılıçdaroğlu’ndan ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusuna yanıt

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçiminin ardından ilk kez konuştu.

Halk TV’den Fikret Bila’ya değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı şu sözlerle eleştirdi:

“İktidar seçim kampanyasını, yalana, iftiralara, montaj kasetlere dayandırarak yürüttü. Halka yalan söyledi. Halkına yalan söyleyen biri cumhurbaşkanı olabilir mi? İktidarın ve seçim kampanyasının bu yönüyle sorgulanması gerekir.”

Kılıçdaroğlu, seçim sonucunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya ise “Siyasette abartı olur ama yalana, dolana, sahteciliğe, iftiraya yer yoktur” diye yanıt verdi ve şunları ifade etti:

“Seçim kampanyası boyunca benim hakkımda yalan söylediler. İftiralar attılar. Sahte videolarla kampanya yürüttüler. Ve bu videoların sahte olduğunu, montaj olduğunu itiraf ettiler. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonucunu onayladı ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur. Ayrıca kimlere oy kullandırıldığını da gördük. İthal seçmen yarattılar. Türkçe bilmeyen yabancıların oy kullandığını gördük. Bu da ahlaki açıdan sorgulanmalıdır. Seçimin ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalıdır.”

CHP lideri, partisinden istifa edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

“CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.”

Ekrem İmamoğlu’yla arasından herhangi bir gerginlik olup olmadığını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Hiçbir bir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz” diye konuştu.