ABD medyası: Erdoğan 10 ay sonraki seçimde İstanbul'u almak için çalışmalara başladı

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ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, 28 Mayıs'ta yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın 10 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'u CHP'den geri almak için 'şimdiden çalışmalara başladığını' yazdı.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu, dünya genelinde yankı uyandırdı.

Seçim sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye devam ederken CNN, Erdoğan'ın 10 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'u gözüne kestirdiğine ilişkin bir habere yer verdi.

"Pazar günü İstanbul'daki konutunun önünde otobüs üzerinde konuşan Erdoğan, tezahürat yapan kalabalığa şarkı söyledi ve bir sonraki adımını, Mart 2024 belediye seçimlerinde şehri geri almak olduğunu açıkladı" ifadelerine yer verilen haberde, Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta sarf ettiği şu sözler aktarıldı:

"Artık önümüzde 2024 var. Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024 yerel seçimlerinde hem Üsküdar'ı hem de İstanbul'u kazanmaya hazır mısınız? O zaman durmayalım”

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Pazartesi İstanbul'un Fethi'nin 570. yıldönümü kutlamaları sırasında konuşan İmamoğlu, Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasına rağmen çok sevdiği İstanbul'da hâlâ zafer kazanamadığını hatırlatmak istiyordu.

İmamoğlu, Erdoğan'a yönelik, 'Birisi bugün hâlâ İstanbul'u sayıklıyorsa hayal kurmasının bir mahsuru yok. Ama söyleyeyim; ne sen ne de uydurma yargı kararların İstanbul'u asla teslim alamayacak. İstanbul'da birlik ve beraberlik kazanmaya devam edecek' dedi."

28 Mayıs seçimlerine değinilen haberde, "Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde hem İstanbul'da hem de başkent Ankara'da Erdoğan'ı yaklaşık 3 puan geride bıraktı" denildi.