Peşmerge subayları Hollanda’da kimyasal silahlarla ilgili konferansa katıldı

LAHEY (K24)

2 Peşmerge subayı, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen ‘Orta Doğu'da Birincil Kimyasal Silah Saldırılarının Önlenmesi’ başlıklı konferansa katıldı.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu konferans 28 Mayıs 2023'te Hollanda'nın Lahey kentinde başladı ve dört gün sürdü.

Konferansın ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı CRDF – Global tarafından organize edildiği ifade edildi.

FBI, Interpol ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan kimya uzmanlarının katıldığı konferansta, Irak ve Ürdün’den askeri uzmanlar da yer aldı.

Konferansa Kürdistan Bölgesi'nden ikisi Peşmerge Bakanlığı’ndan, ikisi İçişleri Bakanlığı’ndan olmak üzere dört subay katıldı.

Bakanlığın açıklamasında, konferans katılımcılarının, teröristlerin kimyasal silah üretimine yol açabilecek herhangi bir malzemeyi ele geçirmesini önlemek için ortak çaba geliştirme gereğini vurguladığı ifade edildi.

Teröristler tarafından kimyasal bomba yapmak için kullanılan kimyasalların izlenmesi konusunun da ele alındığı konferansta, kimyasal silah uzmanları tarafından, bir dizi teröristin zehirli maddelere erişimi ve sivillere karşı kullanımı tehlikesi değerlendirildi.