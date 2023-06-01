Spor

PSG Teknik Direktörü açıkladı: Messi takımdan ayrılıyor

Paris Saint Germain (PSG) Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi’nin bu yaz takımdan ayrılacağını açıkladı.
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Foto: AFP
Foto: AFP
avrupa Lionel Messi Paris Saint-Germain

HABER MERKEZİ

Fransa Ligue 1'de PSG, ligin son haftasında Clermont'u ağırlayacak.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını söyledi.

Galtier açıklamasında, "Futbol tarihindeki en iyi oyuncuyu çalıştırma şansı elde ettim. Clermont maçı Lionel Messi'nin Pac des Prices'teki son maçı olacak" ifadelerini kullandı.

ARJANTİNLİ YILDIZIN PSG KARİYERİ

Barcelona'dan ekonomik sorunlar nedeniyle 2021'de ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, 2021/22 sezonunun başında PSG’ye imza attı.

Bu sezon 40 maçta görev yapan Arjantinli yıldız, 21 gol ve 20 asist kaydetti.

Messi, PSG’de 2 lig ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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