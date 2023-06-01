Satürn’ün uydusunda yaşam belirtisi: Su buharı sütunu tespit edildi

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504 kilometre çapındaki Enceladus'ta çok sayıda gayzer bulunduğu ve son tespit edilenin de oldukça büyük olduğu belirtildi.

BBC'nin haberinde, Enceladus'taki buhar sütununun uzunluğunun 6 bin 600 kilometreye ulaştığı ve bunun İngiltere ile Japonya arasındaki uçuş mesafesine eşit olduğu kaydedildi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da gayzerden saniyede 300 litre su fışkırdığını, bunun olimpik su havuzunu birkaç saatte doldurmaya yetebilecek ölçüde olduğunu açıkladı.

Webb teleskobunun yakın kızılötesi tayfçeker cihazını kullanan astronomlar, buhar sütununun özelliklerini tespit etmeyi başardı.

Fışkıran su buharının yaklaşık yüzde 30'unun, Satürn'ün 'E halkası' ile aynı noktada bulunan su halkasını beslediği belirlendi.

“ENCELADUS’TAKİ BÜYÜK SU BUHARI SÜTUNLARINI GÖRMEK BİZİ HEYECANLANDIRIYOR”

İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Enceladus'un yüzey sıcaklığı sıfırın altında 200 santigrat derece yani dondurucu soğuklukta ancak uydunun çekirdeğinin, bu suyu ısıtacak kadar sıcak olduğunu düşünüyoruz. Buhar sütunlarının uzaya fışkırmasına sebep olan da budur. Dünya'daki okyanusların derinliklerinde benzer koşullarda yaşamın var olabileceğini biliyoruz. İşte bu yüzden Enceladus'taki büyük su buharı sütunlarını görmek bizi heyecanlandırıyor. Bunlar orada neler olup bittiğini, orada yaşam olasılığının ne kadar olduğunu anlamamıza yardım edecek ancak oradaki yaşam dünyadaki gibi değil derin deniz bakterileri şeklinde olacaktır."

Araştırmanın sonuçları, Nature Astronomy'de yayımlanacak.