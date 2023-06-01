Politika

İyi Parti Genel Sekreteri Poyraz: Millet İttifakı 28 Mayıs'ta bitti

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir" dedi.
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türkiye Uğur Poyraz İYİ Partililer Millet İttifakı

HABER MERKEZİ

İyi Parti Genel Sekreteri Poyraz, katıldığı televizyon programında, Millet İttifakı ile ilgili açıklama yaptı.

Millet İttifakı'nın 28 Mayıs'ta son bulduğunu söyleyen Poyraz, "Müşterek adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için tüm partiler mücadelelerini vermiştir" dedi.

Poyraz, "Bu ittifakın adı tüm ittifakların adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlanmıştır, seçim bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Benzer bir açıklama da İyi Parti İstanbul milletvekili Cihan Paçacı'dan geldi.

Paçacı, ittifakı gerektirecek bir durumun kalmadığını söyledi.

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