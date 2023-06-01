Flaş iddia: İran Suriye’deki ABD askerlerine yeni saldırılar planlıyor

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Suriye’de tansiyonu yükseltecek bir ifşayı ABD medyası yaptı. ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, İran’ın Suriye’deki ABD askerlerine yönelik yeni saldırıları planladığına dair belgeleri yayınladı.

Gazete, İran’ın Rusya ile hareket ettiğini ve bu planın da Moskova’nın ABD güçlerini Suriye’den çıkarmak için kullanacaklarını yazdı.

OCAK AYINDA BOMBA DENEMESİ YAPILMIŞ

Haberde, “İran, Suriye’deki ABD askerlerine ölümcül saldırının yeni fazı için ülkedeki militanları silahlandırıyor” yorumu yapıldı.

İstihbarat yetkililerinin açıklamaları ve sızdırılan gizli belgelere dayandırılan haberde, “İran ve müttefikleri ABD ordusuna ait araçları imha etmek ve ABD askerlerini öldürmek için çok daha kuvvetli zırh delici bombaların kullanılması için eğitim veriyor” denilirken, İran’ın bir süredir bu tür saldırılar yaptığına dikkat çekildi.

Gündeme gelen patlayıcı tesirli bombaların ABD’nin Irak’a müdahalesi sırasında da İran yanlısı gruplar tarafından kullanıldığı hatırlatıldı. Belgelerde İranlı yetkililerin Şam yakınlarında Ocak ayında bu patlayıcılar ile deneme yaptığı belirtilirken, Moskova, Şam ve Tahran’ın ABD’yi ülkeden çıkarmak için birlikte çalıştığı da kayıtlara geçti.

“İRAN’DA RAHATSIZLIK VAR”

Haberde 12 yıldır Suriye’de devam eden iç savaş ile ilgili olarak, “Moskova, Suriye’nin ABD güçlerini ülkeden çıkarma amacını paylaşırken, Esad rejiminin de Türkiye ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile anlaşmasını istiyor” yorumu yapılırken, İran ile Rusya arasında da sürtüşme olduğu belirtildi.

Belgelerin birinde iki ülke hükümeti arasında gerilim olduğu ve İran’ın Rusya önderliğinde gündeme gelen Türkiye-Suriye yakınlaşma sürecinden dışlanmasının Tahran’da rahatsızlık yarattığı da vurgulandı.