Politika

Uluslararası Koalisyon, Peşmerge’ye desteğini yineledi

Uluslararası Koalisyon, Peşmerge Güçleri’ni desteklemeye devam edeceğini açıkladı.
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kürdistan Uluslararası Koalisyon Peşmerge Güçleri

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon heyeti bugün Peşmerge Bakanlığını ziyaret etti.

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede reform projelerinin yanı sıra, taraflar arası koordinasyonun geliştirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Uluslararası Koalisyon heyeti, Peşmerge Bakanlığının Peşmerge Güçleri'nin farklı birimlerinin yeniden örgütlenmesi ve birleştirilmesi konusunda attığı adımları önemsediklerini ifade etti.

Konuk heyet, Peşmerge’nin bir kısmının birleştirilmesi konusunu Peşmerge Güçleri’nin geleceği açısından önemli ve gerekli bir adım olarak değerlendirdi.

Uluslararası Koalisyon heyetinin, reform ve eğitim sürecinde Peşmerge Bakanlığı’na desteğini yinelediği kaydedildi.

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