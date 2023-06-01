Politika

CHP'de tüm MYK üyeleri istifa etti

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası bütün MYK üyeleri istifa etti.
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türkiye CHP istifa Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MEKREZİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.

Toplantının ardından henüz açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı. MYK'da yeni görevlendirmeler yapılması bekleniyor.

Bazı genel başkan yardımcılarıyla yolunu ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MYK toplantısının ardından da parti meclisi toplanacak. Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

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