Politika

Almanya'dan Türkiye'ye İsveç çağrısı: Sözünüzü tutun

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğine bir an önce onay talep etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Annalena Baerbock
Annalena Baerbock
avrupa  Aleksandr Lavrentyev İsveç Türkiye NATO

HABER MERKEZİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a, İsveç'in NATO üyeliğine hızlı bir şekilde onay verilmesi çağrısında bulundu.

NATO dışişleri bakanları toplantısına katıldığı Norveç'in başkenti Oslo'da gündeme dair açıklamalarda bulunan Baerbock, tüm NATO müttefiklerinin Finlandiya ve İsveç'e, İttifak'a dahil edilmeleri konusunda söz verdiğini ve böylesi zamanlarda, "Verilen sözlere güven duyulmasının" çok önemli olduğunu vurguladı. Bakan Baerbock, Temmuz ayında Litvanya'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi'nde, "İsveç'i de nihayet üye olarak ağırlamanın" büyük önem taşıdığını ifade etti.

Annalena Baerbock, Ukrayna'nın olası bir NATO üyelik süreci ile ilgili olarak da, İttifak'ın "açık kapı politikasının" geçerli olduğunu ancak "Süregelen bir savaşın ortasında yeni bir üyelikten bahsedilemeyeceğini" ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce, Temmuz ayındaki zirvede ülkesi için de NATO üyeliği yolunun açılmasını talep etmişti.

STOLTENBERG TÜRKİYE'YE GİDİYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, İsveç'in üyelik sürecini hızlandırmak için "yakın gelecekte" Ankara'ya gideceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Stoltenberg Oslo'da yaptığı açıklamada, "İsveç'in üye olacağına elbette eminim. Bunun mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

İsveç ile birlikte NATO üyeliğine başvuran Finlandiya, 4 Nisan'da 31'inci üye olarak İttifak'a katılmıştı. İsveç'in üyeliğine ise bugüne dek Türkiye'nin yanı sıra Macaristan da henüz onay vermedi. NATO'ya üye ülke devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan zirve, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv