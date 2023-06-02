Spor

90+9’da Bundesliga’yı kaçıran Hamburg’a ikinci darbe

Bundesliga 2'de geçen hafta Heidenheim'ın 90+9'da attığı golle yıkılan ve Play-out'a kalan Hamburg, Bundesliga biletini almak için Stuttgart'a konuk oldu ancak farklı yenilerek şansını oldukça azalttı.
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HABER MERKEZİ

Bundesliga'da sezonu 16. tamamlayan Stuttgart, Bundesliga 2'yi 3. bitiren Hamburg'u Play-out ilk maçında konuk etti. Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan ev sahibi takım, Bundesliga'da kalma yolunda büyük avantaj elde etti.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Konstantinos Mavropanos, 51. dakikada Josha Vagnoman ve 54. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

PENALTI KAÇTI, KIRMIZI KART ÇIKTI

Bu arada Stuttgart'ta 26. dakikada Sehrou Guirassy bir penaltıdan yararlanamadı. Hamburg'da ise 69. dakikada Anssi Suhonen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

RÖVANŞ 5 HAZİRAN'DA

İki takım arasındaki Play-out rövanş maçı 5 Haziran Pazartesi günü Hamburg'un sahasında oynanacak. Stuttgart galip gelmesi, berabere kalması ya da iki farklı yenilmesi halinde kümede kalacak. Hamburg'un Bundesliga'ya yükselmesi için 4 farklı galip gelmesi gerekiyor. 3 farklı Hamburg galibiyetlerinde ise karşılaşma uzatmaya, orada da sonuç değişmezse penaltılara gidecek.

BUNDESLIGA'YI 90+9'DA KAÇIRDILAR

Bundesliga 2'yi üçüncü sırada tamamlayarak Play-out oynama hakkını elde eden Hamburg, Bundesliga'ya yükselmeyi son haftada kaçırmıştı.

Heidenheim, 2-0 geriye düştüğü maçta Regensburg'u 90+3 ve 90+9'da attığı gollerle 3-2 yenmiş ve bir mucizeye imza atarak Bundesliga'ya çıkmıştı. Hamburg ise Sandhausen'i 1-0 yenmesine rağmen Heidenheim'ın 1 puan gerisinde kalarak 3. olmuştu.

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