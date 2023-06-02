Politika

Yeşil Sol'un TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oldu

Yeşil Sol Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder olurken grup başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş’ın görevlerine devam etmesine karar verildi.
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türkiye Sırrı Süreyya Önder HDP TBMM Başkanvekili

HABER MERKEZİ

Yeşil Sol Parti (YSP), milletvekilleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Duvar’ın aktardığına göre Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın başkanlık ettiği tanışma ve yeni dönemi değerlendirme toplantısında partinin grup yönetimi de belirlendi.

Önceki dönem grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un grup başkanvekilliğine devamı yönünde karar verildi. TBMM İdare Amirliği görevini Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekilliğini ise İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yürütmesi kararlaştırıldı.

TBMM içtüzüğüne göre siyasi partiler milletvekili sayısına Meclis Başkanlık Divanı’na üye veriyor. Bu kapsamda YSP'nin TBMM Başkanvekili olarak belirlenen Sırrı Süreyya Önder üç haftada bir TBMM'yi yönetecek vekillerden biri olacak.

YSP TBMM grubu yaz aylarında siyasi perspektifi tartışacakları bir kamp gerçekleştirmeye de karar verdi.

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