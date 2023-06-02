Muhalif lidere hapis cezası ülkeyi karıştırdı: 9 ölü

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Senegal mahkemesinin muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko’yu “gençleri suça sevk ettiği” gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırması sonrası çıkan olaylarda 9 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Antoine Diome, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, hapis kararına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolarda can kayıplarının olduğu bilgisini paylaştı.

Diome, başkent Dakar ile Ousmane Sonko’nun belediye başkanı olduğu Ziguinchor’da düzenlenen gösterilerde 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, “Kamu ve özel mülkiyetin zarar görmesini ve şiddet olaylarını reddediyoruz” dedi.

Sonko, başkent Dakar’da dün görülen duruşmada tecavüz suçlamasından aklanmış, gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sonko ile yargılanan ve tecavüz olayının gerçekleştiği öne sürülen güzellik salonunun sahibi Ndeye Khady Ndiaye da “zinaya ve ahlaksızlığa zemin hazırlamak”tan 2 yıl hapse mahkum edilmişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sonko, hakkındaki suçlamaları reddederek, davanın siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu.

Sonko’nun partisi PASTEF tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin verdiği kararın siyasi bir komplonun parçası olduğu belirtilerek, parti destekçileri “tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya” çağrılmıştı.

Muhalif lider, Dakar’da 3 Şubat 2021’de “Sweet Beauty” güzellik salonu çalışanına tecavüz etmekle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti. Muhalif lider, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı.

Sonko’nun aldığı bu cezanın adaylığına engel olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.