Bloomberg: Türkiye'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olacak

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Bloomberg'e konuşan "konu hakkında birinci elden bilgisi olan kaynaklar", Şimşek'in Erdoğan'ın cumartesi açıklaması beklenen kabinede yer alacağını ve ülkenin yeni Hazine ve Maliye Bakanı olacağını söyledi.

Kaynaklar, Şimşek'in, "Türkiye'nin ekonomi politikalarının tamamından sorumlu olacağını" belirtti.

Bloomberg, "Erdoğan'ın geleneksel ekonomi politikalarının bir destekçisini göreve getirerek seçimlerden sonra piyasaların güvenini kazanmaya çalıştığını" ifade etti.

Konuya ilişkin hem Cumhurbaşkanlığı Ofisi hem de Şimşek’in sözcüsü yorum yapmayı reddetti.