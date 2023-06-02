Politika

Bloomberg: Türkiye'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olacak

ABD'nin önde gelen finans yayınlarından Bloomberg, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getireceğini belirtti.
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türkiye Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı yeni kabine

HABER MERKEZİ

Bloomberg'e konuşan "konu hakkında birinci elden bilgisi olan kaynaklar", Şimşek'in Erdoğan'ın cumartesi açıklaması beklenen kabinede yer alacağını ve ülkenin yeni Hazine ve Maliye Bakanı olacağını söyledi.

Kaynaklar, Şimşek'in, "Türkiye'nin ekonomi politikalarının tamamından sorumlu olacağını" belirtti.

Bloomberg, "Erdoğan'ın geleneksel ekonomi politikalarının bir destekçisini göreve getirerek seçimlerden sonra piyasaların güvenini kazanmaya çalıştığını" ifade etti.

Konuya ilişkin hem Cumhurbaşkanlığı Ofisi hem de Şimşek’in sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

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