Yaşam

Yeni bir kertenkele türü keşfedildi: Hem uçuyor, hem sırıtıyor

Bilim insanları Hindistan'da ağaçtan ağaca uçan ve sırıtan yeni bir kertenkele türü keşfetti.
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dünya kertenkele yeni tür keşif

HABER MERKEZİ

Nature'da Mayıs ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları Hindistan'da yeni bir yamaç paraşütü kertenkele türü keşfetti.

Araştırmacılar kuzeydoğu Hindistan'daki geko popülasyonlarını araştırırken iri gözlü, gülümseyen sürüngenler görüldü.

Yaratığın bilimsel adı Gekko Mizoramensis'tir. Ancak bilim insanları mini kertenkelelere ağaçtan ağaca süzülme alışkanlıkları nedeniyle "paraşüt kertenkeleleri" adını verdi.

Hayvanlar havada süzülmek için vücutlarının ve kuyruklarının yanında deri kanatçıkları kullanıyor.

“Paraşüt kertenkeleleri” Bangladeş, Myanmar, Tayland ve Kamboçya'da yaşıyor, ancak araştırmaya göre araştırmacılar Hindistan'daki yeni türleri ilk kez gözlemliyor.

Kertenkeleleri elle yakalayan araştırmacılar, Hindistan’daki bu yeni türün yerden yaklaşık 150 ila 360 santimetre yükseklikte olduğunu tespit etti.

Çalışmaya göre bu tür en çok alacakaranlıkta ortaya çıkıyor ve hamamböceği, güve gibi böcek türlerinden oluşan avlarını da günün bu saatlerinde avlıyorlar.

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