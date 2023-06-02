Yunanistan: Türkiye’den 138 Suriyeli kaçak geçiş yaptı

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Real FM radyosuna konuşan Yunanistan Sınır Muhafızları sözcüsü, Türkiye'den 138 kişinin Meriç Nehri üzerinden ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Sözcü, grubun içinde 18 yaşın altında 53 çocuk ve genç olduğunu dile getirirken, Türk yetkililerin bu kişilerin kaçak bir şekilde sınırı geçmelerini engellemek için hiçbir şey yapmadığını öne sürdü.

Yunanistan devlet radyosu da, göçmen grubunun Meriç üzerinde, Yunanistan tarafındaki bir adada polis tarafından bulunarak güvenli bir bölgeye götürüldüğünü aktardı.

MERİÇ HATTINA 80 KİLOMETRELİK ÇİT

Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırından gelen kaçak göçmenlerin ülkeye girişini önlemek için bölgede halihazırda var olan 35 kilometrelik çiti 80 kilometreye çıkarıyor.

Yunan yetkililerin aktardığı resmi verilere göre, Yunan Sınır Muhafızları geçen yıl Meriç üzerinden 256 bin kişinin kaçak geçişini engelledi.

İnsan hakları örgütleri ise Atina'yı, daha iyi bir yaşam umudu ile gelen göçmenleri yasa dışı uygulamalarla, Türkiye'ye geri gitmeye zorlamakla; Avrupa Birliği'ni (AB) de buna göz yummakla itham ediyor.

Yunanistan hükümeti ise, kendi sınırlarını ve dolayısıyla AB sınırlarını kaçak göçe karşı koruduğunu belirterek olası insan hakları ihlallerinin yetkili makamlar tarafından incelendiğini savunuyor. (Kaynak: DW)