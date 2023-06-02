Politika

İsviçre Parlamentosu Ukrayna’ya silah ihraç edilmesi teklifini reddetti

İsviçre Parlamentosu, ülkede üretilen silahların Ukrayna'ya yeniden ihracatına izin verilmesi teklifini reddetti.
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HABER MERKEZİ

İsviçre basınında yer alan habere göre, parlamentoda bir komitenin silahların Ukrayna'ya ihracına onay verilmesine ilişkin önerisi, 75'e karşı 98 oyla reddedildi.

Parlamentoda en çok sandalyeye sahip İsviçre Halk Partisi, bu teklifin ana muhaliflerinden biri olurken İsviçre Yeşiller Partisi de buna karşı çıktı.

İsviçre Halk Partisi Milletvekili Jean-Luc Addor, "Bu girişimi kabul etmek, tarafsızlığı ihlal etmek anlamına gelir" dedi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için bulundukları Moldova'da bir araya gelmişti.

Berset, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile sahadaki durum, İsviçre'nin insani yardımı ve yeniden yapılanma hakkında verimli görüşme gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

İsviçre Parlamentosu, geçen ay da İsviçre'nin Ukrayna'ya silah ihraç etme kurallarını gevşetmeyeceğine yönelik karar almıştı.

TARAFSIZLIK TARTIŞMALARI

Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Bern hükümeti, Almanya, İspanya ve Danimarka'nın İsviçre'den satın alınan askeri teçhizatın Kiev'e yeniden ihraç edilmesine yönelik çeşitli taleplerini reddetti.

Bu konu, ülkede tarafsızlık ve silah ihracatı kurallarının gevşetilmesi gerektiği tartışmalarına yol açtı.

İsviçre'nin Davos kasabasında ocakta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ve diğer uluslararası organizasyonlarda "politikalarını yeniden gözden geçirmesi" için Bern yönetimi üzerindeki baskının arttığı gözleniyor.

İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Berset, tarafsızlık yasasının İsviçre silahlarının ihracatının yanı sıra yeniden ihracatını da yasakladığına işaret etmişti.

Berset, bu maddenin ortak ülkelerle imzalanan sözleşmelerin parçası olduğunu belirtmişti.

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