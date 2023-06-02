Devlet Bahçeli geçici TBMM Başkanı oldu

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Mustafa Şentop, başkanlık görevini TBMM'nin en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli’ye geçici olarak devretti.

Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Görevi devralan Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti.