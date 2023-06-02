Politika

Devlet Bahçeli geçici TBMM Başkanı oldu

Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevini geçici olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti.
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türkiye Devlet Bahçeli TBMM Başkanlığı

HABER MERKEZİ

Mustafa Şentop, başkanlık görevini TBMM'nin en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli’ye geçici olarak devretti.

Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Görevi devralan Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti.

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