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Erzurum'da şehir içi otobüsleri kaza yaptı: 15 yaralı

Erzurum'da, iki şehir içi toplu ulaşım otobüsün çarpışması sonucu 15 yolcu yaralandı.
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HABER MERKEZİ

Erzurum'da Merkez Yakutiye ilçesi Şıh Köyü Caddesi'nde Yusuf Öztürk idaresindeki özel halk otobüsünün ara yoldan aniden çıkan araca çarpmamak için fren yapması sonucu, Ayhan Çiftçi yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait otobüs arkadan çarptı.

Kazada, her iki otobüste bulunan 15 yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri yolu çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı. (Kaynak: AA)

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