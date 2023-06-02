Politika

Sidekan'da TNT patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Bradost bölgesinde bulunan Sidekan ilçesinde el yapımı TNT patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu bir sınır muhafızın hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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kürdistan Bradost TNT Patlama Sidekan

ERBİL (K24)

Erbil’in Bradost bölgesinde yer alan Sidekan ilçesinde TNT tipi patlayıcı infilak etti.

K24’e konuşan Sidekan İlçesi Müdürü İhsan Çelebi, meydana gelen patlamada bir sınır muhafızının hayatını kaybettiğini, yaralanan 1 kişinin de Soran'daki Aşti Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Çelebi, hayatını kaybeden sınır muhafızının ismi Rizgar Abdulkerim Muhammed (35), yaralının adı ise Saman Fetah (50) olduğunu  belirtti.

İki sınır muhafızının TNT'nin patladığı bölgedeki su sıkıntısı sorununu çözmek için Qeleraş Dağı yamaçlarına gittikleri kaydedildi.

Olayın duyurulmasıyla birlikte çok sayıda kişi hastanenin önünde toplandı.

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