Sidekan'da TNT patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Bradost bölgesinde bulunan Sidekan ilçesinde el yapımı TNT patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu bir sınır muhafızın hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.