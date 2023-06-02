Politika

Beyaz Saray: Ukrayna’ya taarruz için gereken her şey verdik

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Ukrayna’nın taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
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John Kirby
John Kirby
ABD John Kirby Beyaz Saray Sözcüsü ABD Rusya

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna’ya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Kirby, şunları söyledi:

“Ukrayna’nın, taarruz gerçekleştirmeleri için tüm ihtiyaçlarını karşıladığımızdan dolayı çok memnunuz. Taarruzun ne zaman olacağına onlar karar verecek. Ama biz, elimizden geleni yaptığımıza eminiz. Biz derken sadece ABD’yi kastetmiyorum.”

Sözcü, ABD ve müttefiklerinin 'çok şey yaptığını ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok şey yapmaya devam etmeye hazır' olduklarını kaydetti.

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