Spor

Sergio Ramos PSG'den ayrılıyor

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacak.
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Foto: AFP
Foto: AFP
avrupa Sergio Ramos PSG

HABER MERKEZİ

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenmeyen Ramos'un bu akşam Clermont ile oynanacak Ligue 1'deki son hafta karşılaşmasından sonra takımdan ayrılacağı belirtildi.

Kariyerinde ülkesinin Sevilla ve Real Madrid takımlarında oynayan Ramos, 2021'de PSG'ye transfer oldu. İki kez Ligue 1 ve bir defa Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı PSG'de 57 maça çıkan 37 yaşındaki Ramos, 5 gol kaydetti.

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden PSG'de Ramos'un yanı sıra Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de Clermont maçından sonra takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.

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