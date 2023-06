ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suudi Arabistan’a gidiyor

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller imzalı açıklamada, “Bakan Antony Blinken, bölgesel ve küresel konularda ABD-Suudi stratejik işbirliği ile ekonomik ve güvenlik işbirliği dahil bir dizi ikili konuyu görüşmek üzere Suudi yetkililerle bir araya gelmek üzere 6-8 Haziran günlerinde Suudi Arabistan'a gidecek” ifadelerine yer verildi.

Miller, Blinken'in 7 Haziran’da Körfez ortaklarıyla artan işbirliğini ve Ortadoğu'da güvenlik, istikrar, gerilimi azaltma, bölgesel entegrasyon ve ekonomik fırsatları nasıl teşvik edebileceklerini görüşmek üzere ABD-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bakanlar toplantısına katılacağını kaydetti.

Açıklamaya göre Blinken ve Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, 8 Haziran’da DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon’un bakanlar toplantısına birlikte ev sahipliği yapacak.

“ABD’NİN RİYAD’LA İLİŞKİLERİNİ İLERLETMEYE ODAKLANACAK”

Öte yandan gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Blinken'in ABD'nin Riyad ile ilişkilerini ilerletmeye odaklanacağını söyledi.

Kirby, Washington-Riyad ilişkilerinin önemli bir stratejik ortaklık olduğunu kaydetti.

Kirby, “Bu, Suudilerle her zaman her konuda aynı fikirde olduğumuz ya da onların bizimle her konuda aynı fikirde olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle görüş ayrılıklarımız oldu” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da daha geçen ay 7 Mayıs'ta Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş ve Cidde’de Suudi Arabistan Başbakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Sullivan’ın Veliaht Prens Muhammed ile Yemen'de 15 aydır devam eden ateşkesin daha da pekiştirilmesine yönelik görüşmelerde kaydedilen ilerlemeyi görüştüğü kaydedilmiş ve “Sullivan, Suudi Arabistan'ın Sudan'dan tahliye sırasında ABD vatandaşlarına sağladığı destek için Veliaht Prens'e teşekkür etti” denilmişti.

ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinde, 2018’de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesi, İran ve petrol konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman pürüzler yaşanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden göreve gelmeden önce 2019’da seçim kampanyası sırasında Kaşıkçı’nın Suudi ajanlar tarafından öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a küresel sahnede "parya" muamelesi yapacağı sözünü vermişti.